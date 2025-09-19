Maradona jr: "Napoli sfortunato per episodi e calendario. Ecco le note positive"

Diego Armando Maradona jr, allenatore, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Siamo tutti un po’ amareggiati perché in undici contro undici il Napoli se la sarebbe potuta giocare, anche se sarebbe stata comunque difficile, perché il Manchester City è una squadra fortissima e gli azzurri avrebbero potuto perdere ugualmente. Devo dire che il Napoli è stato anche sfortunato ad affrontarlo alla prima giornata. Sull’azione dell’espulsione di Di Lorenzo, peraltro, c’è un fallo precedente di Haaland su Beukema, o almeno c’è per i parametri italiani. Sono in ogni caso contento dello spirito di sacrificio espresso dalla squadra. Lungi da me criticare Conte, ma forse non avrei tolto Politano così presto, perché era in palla e molto attivo.

Sul primo gol non ci sono errori, dovremmo anzi tutti solo applaudire, in piedi, l’assist di Foden. Sono anni che dico che Foden è uno dei giocatori più importanti del panorama mondiale. È un giocatore completo che sa fare tutto, è un mostro. Per quanto riguarda il rendimento dei singoli, non è stata la migliore partita sia di Anguissa che di McTominay, ma in generale, specie in 10 contro 11, era difficile pareggiare il livello del City. Oltre a Politano, sottolinerei la buonissima prestazione di Beukema, uno dei migliori, e dello stesso Milinkovic Savic. Il portiere è stato bravo a imporsi nelle uscite alte, in Europa questa fisicità è talvolta necessaria. La prova di Hojlund? Diciamo che è stato un'anima in pena. Non ha avuto molte palle giocabili, non è riuscito a tenere una palla anche perché aveva Dias e Gvardiol contro, non certo due tipi qualsiasi”.