Maradona jr: "Papà amava tutti i suoi compagni di squadra, ma soprattutto due erano speciali"

Diego Maradona Jr., allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Quando papà mi parlava di Careca gli brillavano gli occhi. Mi farebbe piacere abbracciarlo. Quando parlo di Careca mi emoziono sempre perchè è stato dentro e fuori dal campo il compagno ideale di mio papà.

Io sono stato presente a tante volte in cui papà parlava dei suoi compagni, li amava tutti, ma con Antonio c’era qualcosa di particolare, così come per Bruno Giordano. Aveva un amore viscerale per Careca e sono felice di poterlo testimoniare. Careca è meglio ‘e Van Basten!”.