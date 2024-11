Marangon avvisa: “Se Ranieri riuscirà a compattare lo spogliatoio, per il Napoli sarà dura!”

vedi letture

Luciano Marangon, ex azzurro, ha parlato a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live

Luciano Marangon, ex azzurro, ha parlato a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Per quanto riguarda la sfida di domenica prossima tra Napoli e Roma, la squadra di Conte è in testa alla classifica, contro l’Inter ho visto una squadra solida, si vede che ha uno spogliatoio unito, quello che non ha la Roma.

Ranieri dovrà essere bravo a compattare lo spogliatoio, solo quelle che ne hanno uno solido possono combattere sino alla fine per traguardi importanti. Conte è stato molto bravo a creare quel gruppo che era mancato lo scorso anno, ad esempio. Ranieri, che sembra il buon padre di famiglia, è più duro di quello che sembra: ha tenacia e grinta. Se ci riuscirà subito già da domenica prossima allora per il Napoli sarà dura vincerla. Gli azzurri dovranno fare la partita al 100% per battere i giallorossi”.