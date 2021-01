Marchegiani a Sky: "Napoli squadra umorale. Osimhen delusione del campionato"

Nel corso di 'Sky Calcio Club', l'ex portiere Luca Marchegiani ha dato 7 al Napoli per il girone d'andata del campionato: “Il Napoli è una squadra un po’ umorale, dalla quale non ti puoi aspettare sempre la stessa risposta. Dal Napoli ti puoi aspettare una grandissima partita o una brutta come quella di oggi, e anche all’interno della stessa gara. Questo può dipendere dal livello dei giocatori che non riescono ad esprimersi sempre allo stesso modo. Esempio di questo è Fabian Ruiz che solo alle volte sembra essere un centrocampista fortissimo. Poi Osimhen, anche se è stato a lungo assente, è la delusione del campionato, con quello che è stato pagato ha fatto solo due gol”.