Marchegiani: "Mi aspetto tanto da Conte, se ha scelto il Napoli ha una certezza"

vedi letture

"L’Inter ancora in pole? Assolutamente sì, alla squadra che ha vinto lo scudetto ha aggiunto subito Zielinski e Taremi, poi anche Martinez"

Luca Marchegiani, ex portiere tra le altre di Torino e Lazio e ora opinionista a Sky, ha fatto le carte al campionato di Serie A che partirà nel weekend in un'intervista a Il Messaggero.

Ritorna Conte dopo una lunga assenza.

"E io da uno come lui mi aspetto tanto. Se ha scelto il Napoli significa che ha la certezza di poter fare bene. Porterà la cultura del lavoro e l’applicazione maniacale nella squadra azzurra. Vedrete che lo seguiranno tutti".

L’Inter ancora in pole?

"Assolutamente sì, alla squadra che ha vinto lo scudetto ha aggiunto subito Zielinski e Taremi, poi anche Martinez. La vedo in vantaggio evidente su tutte le altre rivali per lo scudetto".

Anche la Juve ha cambiato allenatore e giocatori.

"Difficile da giudicare, lavori ancora in corso, aspetto anche se Thiago Motta rappresenta una scelta diversa rispetto al passato".

Rivoluzione in casa Lazio, che lei conosce bene…

"Era normale che un giorno la società avrebbe dovuto ricominciare la sua programmazione. Ha preso Baroni, che ha la grande occasione della sua carriera ed è un ottimo allenatore, e poi tanti giovani che dovranno crescere. Anche Luis Alberto e Milinkovic al loro arrivo non erano conosciuti. Serve pazienza e la dovranno avere anche i tifosi. Le contestazioni non aiutano. Zaccagni può raccogliere l’eredità dei big che sono andati via".

De Rossi parte finalmente con una squadra tutta sua.

"Daniele bravissimo a subentrare in corsa a Mou e a portare serenità nella Roma. Ora vedo grande entusiasmo e uno bravo come Soulé, che dovrà imporsi: giocare all’Olimpico è diverso che giocare a Frosinone e questo vale anche per Dovbyk".