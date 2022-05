Marchesi: “Spalletti molto bene fino a Empoli. Mertens dirigente? Buona idea”

"Ora bisognerà vedere come sono i rapporti col presidente e quello che vorrà fare il club".

Rino Marchesi, ex allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Forse tutti ci aspettavamo che il Napoli potesse lottare per lo scudetto fino all’ultimo, forse c’è stato un calo di tensione a Empoli. Fino a quel momento Spalletti aveva fatto molto bene, ora bisognerà vedere come sono i rapporti col presidente e quello che vorrà fare il club.

100mln per Osimhen? Sarebbero da accettare, con quei soldi si possono trovare due-tre giocatori importanti.

Manca un dirigente forte nel Napoli? No, credo più alla qualità dei giocatori e dell’allenatore.

Mertens? Considerando che è un uomo che ha il gol facile, qualche recriminazione la può avere. Ha sempre fatto gol in tutte le stagioni, da titolare e subentrante, è un giocatore che farebbe ancora molto comodo al Napoli. Quello di un suo futuro da dirigente del Napoli potrebbe essere una buona idea, anche perché conosce bene il calcio internazionale.

Nuovi acquisti giovani e di prospettiva? Mi sembra un’idea interessante, anche perché trovare giocatori già affermati costerebbe troppo per la società”.