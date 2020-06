Marcolin anticipa l'undici di Gattuso, Fedele: "Con questi ha il 30% di possibilità..."

Si è ormai ampiamente proiettati verso la finale di Coppa Italia che vedrà di fronte Napoli e Juventus. Dopo il match contro l'inter, per Gattuso è tempo di pensare alla formazione da schierare contro i bianconeri, ed è facile ipotizzare che dei cambiamenti rispetto alla semifinale ci saranno. Dario Marcolin, ex giocatore azzurro, ha ipotizzato a Canale 21 la possibile formazione che sceglierà il tecnico calabrese per il match dell'Olimpico: Meret in porta, in difesa spazio a Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui e Di Lorenzo. Per il centrocampo - ha riferito Marcolin - giocheranno Demme, Zielinski e Fabian. In attacco il tridente composto da Callejon, Mertens e Insigne.

Pronta, poi, la riposta di Enrico Fedele che ha commentato cosi il possibile schieramento del Napoli ipotizzato da Marcolin: "Menomale! Questa è una formazione migliore rispetto a quella vista contro l'Inter. Se giocano questi undici il Napoli ha il 30% di possibilità, altrimenti lo 0%. Non ci sono speranze col centrocampo visto contro l'Inter".