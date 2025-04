Marcolin: "Calo nel secondo tempo? I motivi possono essere solo tre"

Dario Marcolin, ex calciatore del Napoli e oggi opinionista per Dazn, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, commentando i cali del Napoli nel secondo tempo, come a Bologna: “Motivi del calo del Napoli? O è la condizione fisica, o è il braccino del tennista o è il merito degli avversari. Perché non possiamo togliere meriti al Bologna che ad un certo punto ha giocato con 4 attaccanti.

Le squadre che hanno messo in difficoltà il Napoli nei secondi tempi sono squadre forti qualitativamente, come Fiorentina, Milan e Bologna. Nelle prossime giornate il Napoli ne affronterà poche di squadre di qualità, questo rischio potrebbe essere scongiurato. Corsa scudetto? L’Inter, se passa il turno, andrà in semifinale di Champions ed affronterà una tra Arsenal e Real Madrid. I nerazzurri hanno diversi impegni in più rispetto al Napoli”.