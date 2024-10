Marcolin: “Il centrocampo del Napoli è il migliore d’Italia, non lo cambio manco con l’Inter!”

Dario Marcolin, ex capitano del Napoli, oggi opinionista, è intervenuto a Canale 8, nel corso di ‘Ne Parliamo il Lunedì’: “Il Napoli ha il centrocampo più forte della Serie A. L’Inter ha Mkhitaryan con un anno in più e Zielinski non c’è ancora effettivamente. Non guardiamo ai singoli, ma a come sono organizzati: Lobotka mediano-play, l’uomo fisico Anguissa e quello di gamba McTominay che va a fare la punta. L’Inter ha un regista completo, Barella è il migliore ma a sinistra non hai McTominay e Zielinski non è inserito. Ad oggi non cambia il centrocampo del Napoli per quello dell’Inter”.