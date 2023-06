Marcolin: “Magari arriva un nome a sorpresa, penso a Xabi Alonso…”

Dario Marcolin, ex calciatore ed ora opinionista di Dazn, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 durante “Ne Parliamo il Lunedì”

Dario Marcolin, ex calciatore ed ora opinionista di Dazn, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 durante “Ne Parliamo il Lunedì”: “Osimhen è stato l’uomo-simbolo dello Scudetto del Napoli. E' stato il trascinatore, il simbolo, ha fatto reparto da solo, si è visto un Napoli con e senza Osimhen. E’ stato un giocatore sui cui rifugiarsi quando eri in difficoltà. Kvaratskhelia è stata la novità tecnico-tattica, ma la crescita di Osimhen passa attraverso il lavoro di Spalletti, la leadership acquisita e il killer instinct.

Nuovo allenatore? Ho pensato a un nome che nessuno si aspetta come fece la Roma con Mourinho, penso a uno come Xabi Alonso ad esempio, che fa 4-3-3 e sta allenando in Germania".