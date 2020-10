Marcolin su Napoli-Atalanta: "Ecco come affronterei tatticamente i bergamaschi"

Dario Marcolin, opinionista ed ex centrocampista, ha parlato di Napoli-Atalanta ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Ho fatto la telecronaca dell’ultima gara dell’Atalanta contro il Cagliari, è una squadra che sta volando. Giocare contro di loro significa fare una partita superiore a livello fisico, il Napoli però è molto in palla e sicuramente Gattuso starà preparando qualcosa di speciale contro questa Atalanta. Mi chiedevo come fermare i bergamaschi, l’anno scorso persero in casa con squadre che l’avevano aspettati, la Lazio invece quest’anno è andata a Bergamo giocando in attacco ha preso 3 gol in mezz’ora. Credo che bisogna fare una partita molto attenta e cercare le ripartenze. Dietro rischiano giocando uomo contro uomo, un gol a partita lo prendono, ma come sono partiti quest’anno 3 vittorie su 3 non l’hanno mai fatta negli anni precedenti con Gasperini.

Lammers? E’ soprannominato il Van Basten della bergamasca, è alto, gioca spensierato ed è anche molto tecnico, credo che siamo di fronte ad un grande giocatore.

Papu Gomez? Per me è un tuttocampista, lo paragono a Veron. Fa una cosa importante oltre ai gol, gioca da trequartista, ma a centrocampo Pasalic e De Roon si allargano e si crea un buco al centro dove il Papu si abbassa, ti punta e ti salta. Bakayoko anche se ha un passo diverso dall’argentino fisicamente lo può limitare.

Osimhen? E’ un trascinatore, con i suoi movimenti, col suo entusiasmo anche nell’esultare è importante anche per i compagni”.