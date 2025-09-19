Marcolin: "Visti gli ultimi cambi? Secondo me Conte ha pensato a una cosa"

Dario Marcolin, ex centrocampista del Napoli, allenatore e opinionista televisivo, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Era una gara già di per sé difficile quella di ieri contro il Manchester City, il livello della Premier è alto e lo sapevamo già. Inoltre il City veniva da una vittoria nel derby che l’ha molto caricato. Con l’uscita di De Bruyne e il pensiero di dover difendere e basta, la gara si è incanalata sul binario perfetto per gli inglesi. Avrei voluto vedere la partita con De Bruyne, perché il City nel corso della partita concede sempre qualcosa e in 11 e con il belga si potevano avere opportunità importanti. Non credo però che ci sia un abisso tra Manchester e Napoli, le differenze sono state nette a causa dell’espulsione, c’è sicuramente l’amaro in bocca per non avere giocato ad armi pari la partita.

Con un atteggiamento più offensivo gli azzurri rischiavano di subire più gol, anche se magari avresti calciato di più in porta. Il ‘rosso’ al capitano ha fatto saltare il sistema tattico preparato, e tutto è diventato più duro. Milinkovic Savic a livello europeo ha fatto valere la sua fisicità, non è poco. Il Napoli per me non viene scalfito da niente nelle sue sicurezze, a Manchester può capitare di perdere. Di Lorenzo nell’azione che ha portato all’espulsione ha perso l’attimo di intervento nell’andare a prendere il pallone e purtroppo ha preso anche Haaland, su una palla anche schizzata via. Il cambio di De Bruyne ci sta, perché sotto il profilo del ritmo poteva andare in difficoltà. Dispiace perché voleva ‘pitturare’ la serata. La sostituzione di Politano con Juan Jesus va nel senso che Conte ha preferito provare a non prendere l’imbarcata. Il Napoli ha perso ma ha mantenuto alto l’onore e andrà avanti per la propria strada in Coppa. Con le scelte finali il tecnico ha, secondo me, pensato anche un po’ al campionato”