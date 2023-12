Marelli: "Lautaro fa fallo su Lobotka, ma il VAR non può intervenire! Vi spiego perché"

Luca Marelli, ex arbitro, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni a Radio Goal

TuttoNapoli.net

Luca Marelli, ex arbitro, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni a Radio Goal: “Un plauso a Meluso per i toni che ha usato a fine partita, il modo per discutere anche di episodi contestati è questo.

Il fallo di Lautaro su Lobotka è evidente, c’è una trattenuta del braccio dell’argentino su Lobotka, l’entità è evidente. Il Var non può intervenire, il contatto con le gambe è marginale, Massa non l’ha visto ed il Var non può intervenire”.