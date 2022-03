Marelli: "Orsato strepitoso. Contatto Tomori-Osimhen? In Europa neanche preso in considerazione"

"Ha lasciato molto correre, e c’è solo un errore: l’ammonizione di Giroud".

TuttoNapoli.net

L’ex arbitro Luca Marelli ha commentato ai microfoni di Dazn gli episodi di Napoli-Milan e l'operato del direttore di gara: “Direzione di Orsato strepitosa. Quello di stasera è stato un metro europeo che in Italia facciamo ancora difficoltà ad assimilare. Questi (riferendosi a Koulibaly-Bennacer e Tomori-Osimhen, ndr) sono contatti che in Europa non vengono neanche presi in considerazione. Ha lasciato molto correre, e c’è solo un errore: l’ammonizione di Giroud. Non ha molto senso, stanno guardando entrambi il pallone (Giroud e Ospina, ndr) ed è uno scontro di gioco”.