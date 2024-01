Marelli sul rosso a Mazzocchi: "Mariani sbaglia, era esplusione evidente già dal campo"

Luca Marelli, ex arbitro e moviolista Dazn, si è espresso così nel post-partita di Torino-Napoli sull'espulsione di Mazzocchi.

Luca Marelli, ex arbitro e moviolista Dazn, si è espresso così nel post-partita di Torino-Napoli sull'espulsione di Mazzocchi: "Mariani aveva giudicato il fallo di Mazzocchi da cartellino giallo, sbagliando nonostante fosse in ottima posizione. E' un cartellino rosso evidente perché Mazzocchi interviene a gran velocità e coi tacchetti esposti alla coscia di Lazaro. Espulsione sulla quale non ci sono motivi di discussione, infatti Mariani ci mette un secondo a cambiare il colore del cartellino dopo aver rivisto l'azione al monitor".

L'azione in questione. Ha dell'incredibile il debutto di Pasquale Mazzocchi con la maglia del Napoli. Buttato nella mischia all'intervallo al posto di Zielinski, l'esterno ex Salernitana ci mette meno di cinque minuti per commettere un duro fallo con la gamba sulla coscia di Lazaro e vedersi sventolare in faccia il rosso diretto (dopo revisione al monitor) che lo manda immediatamente sotto la doccia.