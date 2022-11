Marino: "Al Mondiale tifo Argentina! Nell'86 ero con Diego e Carmando in spogliatoio..."

TuttoNapoli.net

Il direttore dell'area tecnica dell'Udinese Pierpaolo Marino ha parlato ai taccuini di Tuttosport del Mondiale in Qatar: "Dico Argentina e lo dico con la bandiera in mano. E' guidata da un mio ex giocatore come Scaloni e ci sono due ex Udinese come De Paul e Molina. E' sempre stata la squadra per cui ho fatto il tifo dopo l'Italia: nell’86 in Messico dopo la vittoria in finale ero negli spogliatoi con Diego e Carmando, il massaggiatore del Napoli".