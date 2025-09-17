Marino: "Impressionato dall'acquisto di Hojlund, può essere meglio di Lukaku"

vedi letture

Ai microfoni di TMW, Pierpaolo Marino ha analizzato l'inizio di stagione in Serie A e più in generale gli spunti che ha lasciato in eredità l'ultima sessione di calciomercato:

Cosa hanno detto le prime tre di campionato?

"Hanno detto che c'è un grande equilibrio fra le big: l'Inter che ha avuto un inizio problematico è una squadra destinata a riprendersi. La Juventus con la mano di Tudor sembra voler dichiarare che non sarà un'annata come la scorsa. C'è un Napoli che a Firenze è stato straripante e dominante dopo aver sollevato qualche perplessità nelle prime due di campionato. Ora Conte sembra aver trovato la quadratura con quel centrocampo a cinque che sembrava essere impossibile da schierare".

La gara col City cosa potrà dire?

"E' una sfida che per il Napoli sulla carta è proibitiva, ma questo Napoli che torna in Europa dopo un anno di assenza avrà l'occasione di dimostrare di potersi sedere al tavolo delle grandi europee".

Il Milan che ruolo avrà in campionato?

"Con Allegri arriverò sicuramente a lottare per la Champions League. Con l'arrivo di Tare e del nuovo allenatore, arrivare fra le prime quattro sarebbe già un risultato prestigioso".

Un acquisto che l'ha colpita?

"L'acquisto di Hojlund da parte del Napoli. Segnare dopo una manciata di minuti col Napoli, a Firenze, con una prestazione in quel modo, ha fatto pensare che possa essere arrivato un giocatore anche migliore di Lukaku. Sembrava l'Hojlund dell'Atalanta, non quello del Manchester".