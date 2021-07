Mario Rui scommette su Zielinski: "Ho un debole per lui dai tempi di Empoli, farà la differenza!"

Mario Rui, terzino del Napoli, ha rilasciato un'intervista direttamente da Dimaro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, in cui si è soffermato anche sul possibile big che secondo lui farà bene in azzurro il prossimo anno: "Ci sono tanti giocatori che possono fare la differenza. Io da sempre ho avuto un debole su Zielinski, quindi punterei sempre su di lui. Ma non posso dimenticare gli altri, come il nostro capitano Insigne. Spero che Zielinski possa confermare il mio debole su di lui".