Radio TN Ex pres. Juventus: "Conte ha fatto benissimo a restare al Napoli"

vedi letture

“De Laurentiis è preparato, ma ha un’autostima troppo forte e a volte può nuocerlo perché bisogna fare autocritica a volte. Il De Laurentiis di Conte è diverso da quello di Spalletti, ora cerca di tenere a freno il suo esporsi lasciando fare all’allenatore quello che un allenatore deve fare. Ha fatto tesoro di ciò che non è andato nel rapporto con Spalletti”. Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, è intervenuto nel corso della trasmissione Il Bar di Tuttonapoli sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

"La Juve arriverà al Napoli cercando di fare il massimo. Il Napoli dopo la 'vacanza' di Conte ha dimostrato di essersi ripreso non solo per i risultati ma anche per qualità e intensità di gioco. La Juve di Spalletti invece sta dando qualche segno di miglioramento. Ad esempio non si vedono più passaggi all'indietro ma in avanti. Sono due squadre che, prescindendo dagli infortuni, gravi per il Napoli ma anche per la Juve, scenderanno in campo cercando di fare il massimo per ottenere dei buoni risultati. E' ovvio che la tradizione non è molto favorevole alla Juventus che a Napoli ha sempre ottenuto risultati meno buoni di quelli del Napoli".

"Conte ha fatto benissimo a proseguire la sua carriera a Napoli avendo ottenuto un risultato importante e avendo un contratto. Conte sta dimostrando quello che è capace di fare con i suoi pregi e qualche difetto caratteriale che però può anche essere un pregio. Spalletti è una persona più chiusa, è reduce dallo scudetto del 2023 con una squadra sublime, molto meglio di tutte le altre squadre, poi ha avuto il brutto intervallo della nazionale dove ha dimostrato qualche problema caratteriale ingolfando i giocatori di pensieri e arrivando a ottenere il contrario di quello che voleva. Adesso bisogna sperare che la stessa cosa non succeda con la Juventus".