Marocchi a Sky: “Napoli perfetto, Gattuso non è mai stato un tecnico solo grinta!”

Giancarlo Marocchi, ex calciatore della Juventus, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la netta vittoria di ieri del Napoli: "I problemi dell’Atalanta vanno lasciati a Gasperini, meriti a Gattuso per questo 4-2-3-1 perfetto nelle due fasi. Arriva da lontano, Gattuso non è mai stato solo grinta, ma ha sempre provato a giocare a calcio".