Marocchi a Sky: "Il Napoli ha perso una grande occasione"

Durante Sky Calcio Show, è intervenuto l’ex calciatore Giancarlo Marocchi che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Il Napoli ha provato a fare il primo tempo in modo normale poi, come se fosse frustrato per quello che stava succedendo, Ancelotti ha tolto un difensore e ha messo un attaccante e ha creato tante occasioni. La Spal ha preso una traversa e Ospina ha fatto una grande parata. Il Napoli ha perso una grande occasione".