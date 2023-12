Marocchi: "Non è colpa dei giocatori del Napoli, ma quando vinci succede una cosa"

Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto Giancarlo Marocchi, ex calciatore della Juventus.

Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto Giancarlo Marocchi, ex calciatore della Juventus: "Facciamoci aiutare dalle dichiarazioni di De Laurentiis, facciamo finta che sia davvero tutta colpa sua. Perché innanzitutto la vicenda del cambio di allenatore è stata gestita male, si arriva a Garcia dopo averne sentiti una ventina e dando un risalto a questi colloqui con tutti questi allenatori. Arriva un allenatore, che non abbiamo ben capito se era la terza, ottava o diciottesima scelta. Quando poi è già difficile motivare giocatori che hanno già vinto e che vanno in scadenza come Zielinski, che è stato importante l’anno scorso e quest’anno è l’ombra di sé stesso. Tutta questa gestione l’ha decisa De Laurentiis.

Succede una cosa che non è colpa dei calciatori. Quando vinci pensi di essere diventato più bravo, senza bisogno del compagno o dell’allenatore. Non lo fai apposta, non sei diventato presuntuoso in generale ma calcisticamente pensi quello”.