Marocchino consiglia il Napoli: “Per l’attacco punterei su Kean, è più completo di Lucca”

Ospite nella trasmissione "#Nonsolomercato" in onda su Rai 2, l'ex giocatore di Juventus e Bologna, Domenico Marocchino, ha parlato delle manovre del Napoli sul mercato.

Innanzitutto ha commentato la clamorosa ipotesi lanciata in studio da Pierpaolo Marino, sulla possibilità che dietro al Galatasaray ci possano essere squadre italiane come Milan e Juventus, per poterlo prendere fra un anno a cifre agevolate: "Se ci credo? E' anche logica. Per alcuni giocatori il palcoscenico turco o arabo non sono graditi, hanno più piacere a giocare in campionati più visibili. Mi chiedo: come mai Osimhen considera o viene considerato solo dai club italiani? Mi lascia abbastanza perplesso".

Poi ha parlato del possibile nuovo innesto per gli azzurri: "Chi prenderei fra Lucca, Nunez o Kean per il Napoli? Prenderei Kean. La clausola? Avendo già velocità, resistenza, il gioco da fermo e il muoversi ad ampio raggio in attacco, ha ampi margini di miglioramento. Lucca è bravo, ma mi pare che non abbia tutte le caratteristiche che ho detto, come nella velocità nello spostarsi".