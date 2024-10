Marolda: “A San Siro il Napoli ha svoltato con McTominay lontano da Lukaku, Milan dominato"

vedi letture

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Ciccio Marolda, giornalista: “Il Napoli migliora col passare delle giornate. Da quando si è passati a quattro in difesa, è arrivata una vera svolta. E ieri ne è arrivata un’altra: McTominay deve stare lontano da Lukaku e giocare sulla linea di centrocampo. Ieri il Napoli ha scoperto il modulo e i meccanismi definitivi di questa stagione. Ho visto una squadra che si è difesa in maniera compatta e che ha sempre avuto la fame di ripartire e di vincerla. Il Napoli ha dominato nel primo tempo contro il Milan, la squadra sta diventando più matura. Conte ha una rosa che ha tutto per vincere lo Scudetto, anche una rosa profonda. Ha sperimentato tanto e ciò nonostante è comunque primo, questa non è una cosa da poco.

Kvaratskhelia e Lukaku? Il calcio è una cosa semplice, ma noi facciamo di tutto per complicarlo. Ieri sono stati messi entrambi nelle condizioni di esprimersi al meglio, con palloni più giocabili. Abbiamo visto i due giocatori che ci aspettavamo. Lukaku diventato un muretto a fare sponde a 30 metri dalla porta, ma non era questo quello che serviva. Idem Kvara: Conte lo ha messo nuovamente più a suo agio, ora che McTominay gli ha lasciato lo spazio lì in avanti”.