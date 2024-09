Marolda avvisa: "Attenti al Monza: ha un giocatore molto pericoloso!"

Francesco Marolda, giornalista, ha parlato a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Attenti al Monza e a questo campionato, stiamo assistendo a risultati inattesi, è un campionato livellato ma verso il basso, tranne il Torino che sta giocando un calcio migliore rispetto al suo passato. Non ci sono favorite sin qui, neanche l’Inter.

Il Monza- ha detto il giornalista a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live- è insidioso, ha buone individualità non espresse ancora al meglio, fa tanti cross e ha Djuric che è molto pericoloso nel gioco aereo. Giuntoli ha detto delle cose sagge, il campionato per ora è strano. Il Milan sembrava già fuori causa, oggi dopo la vittoria nel derby è tornato tra le protagoniste. La Juve però non la dimenticherei, è chiaro che Giuntoli ha fatto il furbo, ma ritornerà ad essere prepotentemente una candidata. Il Napoli debe pensare di stare lassù pensando innanzitutto a qualificarsi per la prossima Champions, il resto non si sa perché vincere uno scudetto dipende anche da altri fattori. Però il Napoli deve restare attaccato al vertice e puntare anche alla Coppa Italia”.