Marolda critico: "Spalletti, perché così tanti cambi? Al Napoli non serve turnover massiccio!"

Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Purtroppo ho visto un Napoli che quando prova a cambiare il suo profilo migliore, quello con cui ha cominciato il campionato, va in difficoltà. Questo secondo me è il limite di questa squadra. Sabato la difficoltà si è chiamata Ndombele, che ha giocato sotto ritmo e ha toccato pochi palloni. Con l'ingresso di Lobotka è cambiato tutto. Il Napoli ha una dimensione e un volto abbastanza precisi e non bisogna toccare molto. Il Napoli non ha bisogno di turnover vero e proprio, ma giusto di qualche rotazione, 2-3 cambi quando necessario. Con cinque cambi rivoluzioni la squadra: perché farlo col Napoli, che ha un suo disegno preciso e sta andando così bene?".