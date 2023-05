Marolda: “I veri affari di Giuntoli sono tre: Mario Rui, Di Lorenzo e Kvaratskhelia”

Il giornalista Ciccio Marolda, ospite de ‘Il Bello del Calcio’ negli studi di ‘Televomero’, ha parlato dello Scudetto conquistato dal Napoli

Il giornalista Ciccio Marolda, ospite de ‘Il Bello del Calcio’ negli studi di ‘Televomero’, ha parlato dello Scudetto conquistato dal Napoli: “É stata una festa che ha coinvolto tutti. La squadra si è identificata profondamente con la squadra e con la piazza. Questo é un aspetto che si vede soltanto a Napoli. Perciò si festeggia così tanto lo Scudetto da queste parti. É straordinario.

Lo Scudetto è stato programmato negli anni, perché quando per dodici anni sei in Europa e per sei ti trovi ai vertici del campionato, vuol dire che stai programmando benissimo. Arriva quest’anno e credo che, mandando via gli ultimi reduci di Sarri, la squadra si sia liberata di un certo modo di giocare e di alcuni fantasmi del passato.

Giuntoli? Ha lavorato bene ma deve la sua fortuna anche alla bravura dello scouting di Mantovani e Micheli. Arriverà un altro dirigente. I suoi veri affari sono tre: Mario Rui, Di Lorenzo e Kvaratskhelia, in rapporto alla spesa fatta. Spalletti resterà a Napoli, perché ADL ha inviato la PEC. Se dovesse andare via, resterebbe fermo per un anno”.