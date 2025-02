Marolda: “Il Napoli deve cercare un allungo sull’Inter, non firmerei per il pari al Maradona"

Il giornalista Ciccio Marolda – intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su Televomero – ha parlato della corsa Scudetto e della partita che il Napoli disputerà domenica contro il Como: "3-5-2 anche domenica? Questo modulo è stato un cavallo di battaglia di Conte, ma questa squadra è abituata a giocare da anni con il 4-3-3 e l’allenatore è stato costretto a cambiare per assecondare le caratteristiche della squadra. Mi chiedo dunque perché si debba snaturare il Napoli: non dico di utilizzare un 4-3-3 puro, si potrebbero schierare in avanti Raspadori, Lukaku e Politano, con Raspadori che potrebbe avere licenza di girare attorno al belga e Politano a fare la spola tra centrocampo e attacco. Si dice che la forza del 3-5-2 siano gli esterni, ma contro la Lazio la spinta sulle fasce laterali non si è vista.

Como? Una bella squadra, che gioca bene, fa molto possesso palla ed è abituata ad uscire sempre bassa da dietro. In quest’ultimo aspetto però commette degli errori e proprio questo difetto, avendo qualche calciatore offensivo in più in avanti, potrebbe essere sfruttato dal Napoli.

Corsa Scudetto Napoli-Inter? Anche i nerazzurri, ultimi risultati alla mano, hanno dei problemi. La squadra di Inzaghi ha anche più partite e il Napoli può trarne vantaggio, a patto di non subire gol negli ultimi minuti di gioco. Bisogna trovare un allungo in classifica in questa fase. Io non sarei conservatore sui due punti in classifica, se batti l’Inter al Maradona c’è una fuga importante. Firmare per un pareggio nello scontro diretto? Non mi accontenterei, almeno in partenza. Atalanta ancora in corsa per lo Scudetto? I bergamaschi li vedo in confusione e anche nei rapporti ci sono dei problemi, visto quello che ha fatto Gasperini con Lookman.

Apporto di Conte al Napoli? Il lavoro sul campo dell’allenatore c’è, in questo aspetto è stato bravissimo. È uno dei perni che ha inciso su questo campionato, insieme alla squadra e al club. Sono state fatte scelte importanti. L’allenatore azzurro non mi fa impazzire, ma è molto bravo. Aspetti che non mi piacciono? Il primo è la comunicazione, poi ci sono certe scelte di campo che non mi piacciono: vedo alcuni cambi e delle fissazioni che non mi convincono. Questo non toglie che lo apprezzo molto per quello che fa.

Rinvio a giudizio per ADL? In merito alle valutazioni economiche sui cartellini dei giocatori, queste vengono effettuate dal club che acquista e vende. Non ci può essere una decisione effettuata d’ufficio da un tribunale, quest’aspetto ha già fatto scagionare il Napoli in passato se ricordo bene. I tempi tecnici del procedimento, sia in caso di proscioglimento che di rinvio a giudizio, saranno in ogni caso di 2-3 mesi”.