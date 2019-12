Marolda: "Il Napoli di Sarri formidabile, ma ha trovato un'unica sfortuna..."

Il giornalista Ciccio Marolda ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sull'ultimo decennio in casa azzurra e sopratutto il periodo targato Maurizio Sarri: "Un vero peccato, quel Napoli è stato formidabile come gioco ed attrattiva, ma ha trovato sulla sua strada una Juve imbattibile. Il peccato grande è che nel momento in cui la Juve cala poi il Napoli si fa trovare impreparato".