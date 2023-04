Marolda: “Il Napoli ha già vinto lo Scudetto, con la Juve va bene anche un pareggio”

Il giornalista Ciccio Marolda, presente negli studi di ‘Giochiamo D’anticipo’, ha parlato dell’eliminazione del Napoli dalla Champions League

Il giornalista Ciccio Marolda, presente negli studi di ‘Giochiamo D’anticipo’, ha parlato dell’eliminazione del Napoli dalla Champions League e della prossima gara di campionato contro la Juventus: “C’è rammarico dopo l’eliminazione. Il Napoli ha fatto cose straordinarie poi ha avuto la fortuna di aver pescato i rossoneri. L’amaro in bocca c’è per essere usciti dopo aver avuto in pugno le due partite.

Non voglio parlare dell’arbitro, non è possibile ripetere tre volte gli stessi errori e non essere capaci di fermare un contropiedista. Serve anche qualche alternativa tattica in certe situazioni, Spalletti avrà certamente parlato ai giocatori delle caratteristiche degli avversari ma non ho visto nulla per fermare Leao.

Juventus-Napoli? La squadra di Spalletti ora non deve avere la smania di dimostrare qualcosa, a Torino anche un pareggio va bene. Il Napoli lo Scudetto lo ha già vinto, deve solo difenderlo”.