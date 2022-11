Marolda: “Kim ha fatto degli errori anche con l’Atalanta, Renica era 5 volte più forte”

Ciccio Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Televomero nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’

Ciccio Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Televomero nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’: “Record di Sarri battuto in caso di vittoria contro l’Empoli? Lascerei stare l’ex allenatore azzurro, che domenica ha vinto il derby di Roma. Il Napoli sta facendo il suo splendido campionato aldilà di ogni previsione di inizio stagione, con tutto il rispetto per i toscani ma ci sono troppe differenze sia tecniche che tattiche. Il Napoli è sempre più completo nonostante qualche problema in difesa, ma fortunatamente c’è Meret.

Kim? Mi è simpatico e gli voglio bene, ma Renica valeva cinque volte il coreano. Anche sabato ha commesso degli errori su Lookman e Maehle. Questo è un Napoli da Scudetto, contro l’Empoli si deve andare in campo e vincere. Contro i toscani e i friulani non bisogna sbagliare, ci sarà poi una lunga pausa di due mesi per far riposare i calciatori. Simeone dal 1′? Osimhen è il capocannoniere e deve segnare ancora per confermare di essere il bomber della Serie A”.