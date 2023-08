Marolda: “Osimhen deve essere chiaro. Non può costringere il Napoli a questo stillicidio”

Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Arrivati a questo punto mi aspettavo che il Napoli fosse un po’ più avanti sul mercato, non solo nell’acquisizione dei giocatori ma anche per quanto riguarda gli addii. E’ impossibile che il Napoli non sappia ancora se il suo centravanti titolare resti, poi c’è la situazione di Zielinski. Ci sono dei vuoti dal colmare e c’è questa vicenda Osimhen che onestamente ora sta facendo girare le scatole un po’ a tutti.

Osimhen deve anche decidersi, deve essere chiaro. Non può costringere il Napoli a questo stillicidio”.