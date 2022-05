Marolda: “Pensiero di Mertens è quello di tutti i napoletani. C’era l’obbligo di lottare fino alla fine”

Francesco Marolda, storica firma del giornalismo partenopeo, è intervenuto nel corso de “Il Bello del Calcio” su Canale 8

Francesco Marolda, storica firma del giornalismo partenopeo, è intervenuto nel corso de “Il Bello del Calcio” su Canale 8: “Io mi sento felicemente deluso dalla stagione: il Napoli guarda il bicchiere mezzo pieno perché si tornerà in Champions dopo due anni e arriveranno 50/60 milioni di Euro, però quando si arriva a otto giornate dalla fine e si è in lotta per lo Scudetto c’è l’obbligo di competere fino alla fine. Il pensiero di Mertens rispecchia quello di tutti i napoletani. Quando mancavano 8/10 calciatori il Napoli ha reso, il calo c’è stato quando l’allenatore avrebbe dovuto dare qualcosa in più. Spalletti deve restare, ma anche capire che Napoli è una città che vive di calcio. Non deve vedere fantasmi ovunque”.