Marolda: “Scudetto? Mi aspetto ancora qualche sorpresa, ma basta lasciare solo Osimhen"

Francesco Marolda, storica firma del giornalismo partenopeo, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Ora il Napoli non può più sbagliare? Ci vorrà fortuna e determinazione e l’aiuto di qualche inciampo degli altri. L’Inter ha il calendario più favorevole, ma in questa stagione i calendari valgono a niente se poi le grandi inciampano con le piccole. Mi aspetto che possa capitare ancora qualcosa.

Critiche a Spalletti per la gara con la Fiorentina? La strategia si prepara in settimana, alla fine è stata sbagliata ma questo non lo potevamo sapere prima. Legittime sono anche le scelte di quei giocatori che non sono sembrati in forma in campo, l’allenatore è l’unico che può valutarli al meglio vedendoli allenare durante la settimana. Il tecnico azzurro qualcosa poteva fare per arginare gli esterni viola e ci metto dentro anche le sostituzioni, che sono risultate tardive.

Osimhen? Con la Fiorentina è rimasto troppo solo tra i due centrali viola. Mi auguro che nelle prossime partite ci sia più collaborazione e qualcuno vicino a lui. Spero che ci siano meno lanci lunghi e più fraseggio, basta lasciare solo Osimhen”.