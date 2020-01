Marolda: "Se Mertens vuole rinnovare faccia un passo indietro"

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto nella trasmissione Radio Gol su Kiss Kiss Napoli in merito alle ultime vicende del Napoli: "Di Lorenzo sulla destra dà un contributo maggiore rispetto a quello che può dare centralmente. Il recupero di Koulibaly è importante anche per questo motivo. Il Napoli pare stia acquisendo una mentalità differente e speriamo che Gattuso la mantenga. Mertens è un giocatore importante per il Napoli, però le decisioni contrattuali non devono essere fatte con il cuore ma seguendo le logiche aziendali. Se Mertens vuole rinnovare deve fare un passo indietro".