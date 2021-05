Marolda sicuro: “Gattuso-Fiorentina è fatta. ADL ha scelto il prossimo allenatore”

Ciccio Marolda, giornalista, durante la trasmissione Giochiamo d’anticipo in onda su Canale 21, ha parlato del futuro di Gattuso e della panchina azzurra.

SITUAZIONE GATTUSO - "In questo momento si può può dire che Gattuso è vicinissimo alla Fiorentina. Io lo darei per fatto. Uno dei punti di rottura tra tecnico e società fu proprio la scelta di Gattuso di attaccare il club in diretta TV quando ebbe dei contatti con dei nuovi allenatori. Non ci saranno passi indietro.

PROSSIMO ALLENATORE - De Laurentiis ha deciso il nuovo allenatore e sarà Luciano Spalletti. I due stanno parlando da tempo. Non c'è ancora intesa per l'ingaggio, ma le parti si continueranno a sentire per trovare un accordo. Si parla di Allegri, ma in base a quello che so non verrà a Napoli. Con Allegri ci sono stati contatti, ma in passato”.