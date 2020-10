Marolda: "Una scelta tattica di Gattuso mi è parsa incomprensibile"

A “Il Sogno Nel Cuore su Radio Crc è intervento Francesco Marolda, storica firma del giornalismo napoletano. “I ricordi più belli che ho con Maradona sono legati soprattutto a momenti vissuti insieme lontano dai campi di gioco, mi ricordo le cene vissute tra amici. A Diego piaceva molto cantare con il karaoke. Io non ero molto bravo, ma mi facevo trascinare lo stesso. Ricordo anche un’intervista realizzata alle quattro di notte. Eravamo a 100 chilometri da Napoli, alla fine facemmo un giro in città in auto. A dire la verità sono straordinari anche i ricordi in campo e soprattutto negli allenamenti, dove Diego si divertiva come un bambino”.

Sull'attualità: "La vittoria di ieri in casa della Real Sociedad un successo fondamentale per inseguire la qualificazione al turno successivo. Adesso il Napoli ha una rosa profonda e soprattutto allenata bene, visto che regge dal punto di vista fisico nonostante i pochi cambi tra una gara e l’altra. Gattuso è stato bravo a correggere il tema tattico in Spagna, perché la scelta di inserire Lobotka sulla trequarti mi è parsa incomprensibile”.