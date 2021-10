Marolda: "Zielinski poco continuo, ma ha due alibi. Maradona Cup? Solo Napoli-Boca"

Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "A Roma è stata una di quelle partite che poteva finire in qualsiasi modo tra due squadre che si sono equivalse. Purtroppo l’handicap del Napoli è stato quella di aver messo la gara molto sull’agonismo e poco sulla tecnica. Le due squadre escono con indicazioni positive da questa partita, il Napoli è uscito con la consapevolezza di essere una squadra non solo di comando ma anche di lotta.

Zielinski? Probabilmente è il miglior talento degli ultimi anni del Napoli, però Zielinski deve decidere se portare in campo questo talento con continuità. Questo da un po’ di tempo non accade, ma il polacco ha due alibi: negli ultimi tempi ha avuto degli acciacchi e la posizione in cui gioca non esalta il suo gioco. E’ infatti costretto a giocare a spalle alla porta, mentre lui è un calciatore di profondità.

Coppa Maradona? Era complicato mettere d’accordo le esigenze di tre club, è stato un vero peccato. Ma da questo peccato può uscire fuori bene una buona idea. Mi auguro che il Napoli riesca ad organizzare una sfida col Boca magari con un’andata e un ritorno. Il trofeo Maradona bisognerebbe restringerlo a queste due squadre, le più amate da Diego”.