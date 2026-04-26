Caso Rocchi, Avv. Grimaldi: “Mio esposto di febbraio nello stesso perimetro, atti in Procura”

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L’Avv. Erich Grimaldi, cassazionista del Foro di Napoli e Presidente di UCDL, evidenzia che l’indagine in corso su Gianluca Rocchi si colloca nel solco dell’esposto, corredato da dossier istruttorio, depositato nel mese di febbraio presso la Procura Federale FIGC all’esito della gara Atalanta Napoli e ulteriormente integrato nelle ultime settimane con richieste di acquisizione e verifiche comparate. L’esposto era finalizzato a sollecitare un accertamento sul metodo, sulla uniformità applicativa del Protocollo VAR, sulla tracciabilità del procedimento decisionale e sulla correttezza organizzativa delle designazioni e delle rotazioni, a tutela della regolarità procedurale della competizione e dell’affidamento del pubblico.

Alla luce delle indagini in corso, che appaiono estendere il perimetro ben oltre i profili oggetto dell’iniziativa in sede sportiva, l’Avv. Grimaldi provvederà a trasmettere alla Procura della Repubblica procedente il contenuto degli atti depositati in sede federale, unitamente a ogni ulteriore elemento utile a orientare l’attività investigativa, nel rigoroso rispetto delle competenze e della distinzione tra ordinamento sportivo e ordinamento statale.

Grimaldi conclude affermando: “L’indagine esce dall’alveo delle opinioni e delle letture soggettive degli episodi. Se l’Autorità giudiziaria sta accertando fatti suscettibili di integrare profili penalmente rilevanti, il discorso cambia radicalmente perché si entra nell’area delle responsabilità personali e delle conseguenze previste dalla legge. Per tali motivi trasmetterò gli atti e le integrazioni già formalizzate, affinché ogni elemento utile sia valutato con pienezza istruttoria. Servono accertamenti rigorosi, completi e documentati, senza zone grigie e senza scorciatoie, fino all’eventuale individuazione dei responsabili e alle conseguenze che l’ordinamento impone. La credibilità del calcio professionistico si difende con trasparenza, tracciabilità degli atti e decisioni conseguenti, nell’interesse del sistema e di milioni di tifosi".