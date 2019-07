Marotta cambia versione e apre alla Juve per Icardi: "Disposti a trattare"

"Icardi alla Juve? Lo escluso perché non ci sono le condizioni. Oggi il calciatore è protagonista del proprio futuro, bisogna trovare un club che possa soddisfare le sue esigenze. Ma fino a questo momento della Juventus non si vede l'ombra". Così l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta oggi nel corso della conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte.

In un'intervista rilasciata a Sky, però, arriva un'altra versione della vicenda: "Ho appreso di questo presunto incontro tra Wanda Nara e la Juve dai giornali, non ho elementi concreti per stabilire se si sono visti o no; non avremmo bisogno nemmeno di nasconderlo, perché se questa o quella squadra volesse acquisire i diritti sportivi di Icardi, noi saremmo a disposizione per avviare una negoziazione nel rispetto della professionalità e dei valori di questo giocatore".