Marotta elogia il Napoli agli ottavi di Champions: "Modello vincente in un calcio italiano che soffre"

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ad interista Giuseppe Marotta, intervenendo a Sky Sport prima della partita di Champions League che vede la sua Inter impegnata in casa del Barcellona, ha così parlato delle altre squadre italiane in corsa: "Faccio una disamina del calcio italiano, siamo in sofferenza. Sul lato economico-finanziario non siamo competitivi come altre leghe, oggi però vediamo un modello vincente come il Napoli, società lungimirante. Ben vengano certi risultati e l'entusiasmo, sono uno spot positivo per il nostro calcio".