Marotta: "Il più grande colpo è stato vendere Pogba per 105mln e prendere Higuain"

Qual è stato il più grande colpo di Giuseppe Marotta? Dal palco di Rimini, protagonista in occasione dell’evento di apertura del calciomercato, l’attuale ad dell’Inter, torna ai tempi della Juventus: “L’anno in cui vendemmo Pogba per 105 milioni più 10 di bonus e prendemmo Higuain. Quella è l'operazione più importante, anche perché Pogba l'avevamo preso a parametro zero e quindi quella è diventata la più grande e reale plusvalenza mai vista”.