Marrucco: “Mai amati a Cagliari! Due giocatori sardi rifiutarono il Napoli per questo motivo"

Fulvio Marrucco, avvocato e procuratore sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Non siamo molto amati dai tifosi cagliaritani. Li ho sentiti urlare: ‘Noi non siamo napoletani!’ prima di una partita che giocarono in Serie B. Il tutto si ricollega a quel famoso spareggio tra Cagliari e Piacenza, giocato a Napoli. Per questo motivo, due giocatori legatissimi alla piazza, Cossu, che allora io assistevo, e Barella, hanno declinato un eventuale passaggio al Napoli. Per me, Barella, insieme a Chiesa, è il giocatore italiano più forte, gli unici che potrebbero affrontare la Premier League. Anche più di Insigne. Di questi ultimi tempi, poi, assolutamente sì“.