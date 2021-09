Marrucco: "Spalletti non può lamentarsi del mercato. Mi hanno detto una cosa su Anguissa"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fulvio Marruco, agente ed intermediario: “Spalletti si può lamentare della campagna acquisti? Assolutamente no, riguardo il nuovo acquisto Anguissa mi hanno detto che ha disputato un grandissimo campionato nell'ultima stagione, ma l’amarezza c’è nel non aver preso Emerson, con lui secondo me eravamo da titolo. La situazione Ghoulam? Mi dispiace che non è stato inserito nella lista Uefa, se non si fosse rotto nel famoso anno dei 91 punti il Napoli avrebbe vinto tranquillamente lo Scudetto."