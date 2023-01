Marrucco sponsorizza Ounahi: “Ottimo giocatore, può essere erede di Zielinski”

Fulvio Marrucco, avvocato ed agente di calciatori, è intervenuto a Radio Marte

Fulvio Marrucco , avvocato ed agente di calciatori, è intervenuto a Radio Marte : “Che Napoli vedremo a San Siro? Una gara dalle tante incognite, a Milano, sponda nerazzurra, negli ultimi anni siamo stati molto sfortunati e per questo abbiamo un credito aperto. Il Napoli ha comunque due risultati, e spero che possa essere il solito Napoli formato trasferta, pronto a sfruttare qualsiasi occasione. Chi deve giocare? Mi dicono che Ndombelè è in grandissima forma e può fare bene. È un giocatore importante, fisico, tecnico e può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo. Magari toglie il posto a Zielinski.

Vedo bene anche Olivera in campo, per opporsi alla fisicità di Dumfries, che in passato ha fatto soffrire il Napoli. Gli azzurri hanno peró due fuoriclasse: Kvaratskhelia e Osimhen, talenti che possono fare la differenza. Dell'Inter temo Barella, felice che non ci siano Handanovic e Brozovic. Ounahi? È un ottimo calciatore, non facile da prendere per la concorrenza, ma il Napoli ha ormai capito e ha convinto tutti che nessuno è incedibile o fondamentale. Ounahi al posto di Zielinski l’anno prossimo potrebbe essere il cambio giusto se il polacco dovesse andare via”.