Martino a TN: "Ancelotti, punta sempre su un centravanti! Non sta cambiando tanto..."

Nel suo editoriale per Tuttonapoli il giornalista Carmine Martino spiega: "Forse, ma è un parere personale, Ancelotti dovrebbe schierare sempre una prima punta di peso. Quando si affida ai piccoletti l'attacco non esprime tutte le potenzialità che ha. Per il resto, sta facendo ciò che deve fare. Secondo me non sta neanche cambiando tanto. Ha un'idea di gioco che porta avanti e cambia modulo anche per venire incontro ai giocatori in attesa di una soluzione definitiva".