Martino a TN: "Lozano ha bisogno di tempo, col Messico fa cose mai viste..."

Nel suo editoriale per Tuttonapoli.net il giornalista Carmine Martino ha così parlato di Lozano: "Ha bisogno di tempo e tanta fiducia. La gara era stata disegnata per la sua presenza. Ancelotti crede in lui e presto migliorerà. In Nazionale, al di là del valore degli avversari, ha mostrato doti che qui non si sono ancora viste. Deve ambientarsi, gli va da tempo, sta scoprendo un campionato diverso e molto più difficile rispetto a quello olandese".