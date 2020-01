Martino: "Acquisti funzionali al 4-3-3 di Gattuso, la sensazione è che resterà..."

Carmine Martino, giornalista e radiocronista, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante "Radio Goal" della sera facendo un bilancio sul mercato: "Oscar del mercato che va al Napoli, squadra che ha speso di più. Rammarico solo per Amrabat, andato alla Fiorentina per motivi contrattuali. In linea di massima sì è portati avanti, è il primo step di una rifondazione napoletana.

NUOVI ACQUISTI - Rappresentano un'ossatura di medio-alto livello. A Giugno, si spera, arriveranno i campioni. Ci tengo a ribadire che il Napoli ha preso giocatori di cui necessitava, possono fare la differenza insieme a pezzi da novanta. 84 mln spesi? Novità che ha lasciato tutti meravigliati. Quest'anno si è creata una situazione contingente per correre ai ripari. Sono tutti elementi funzionali al 4-3-3 di Gattuso. La sensazione è che il tecnico calabrese possa restare.

MERTENS E SAMPDORIA - Mertens rimarrà in azzurro. Mi aspettavo qualche cessione last minute. Evidentemente il belga vuole arrivare fino in fondo con la maglia azzurra. Il Chelsea lo voleva fortemente. Samp-Napoli? Potrebbe essere la partita della svolta. Aspetto la prestazione di lunedì sera per sbilanciarmi sugli azzurri".

