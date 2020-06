Martino: "Ancelotti non era da Napoli, Gattuso è un capolavoro! ADL non sbaglia mai allenatore..."

Carmine Martino, giornalista Mediaset e radiocronista per Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli, nel corso di 'Linea Calcio', trasmissione in onda su Canale 8, ha elogiato il presidente: "De Laurentiis non sbaglia allenatore. Forse soltanto Donadoni è stato quello che non ha compiuto il proprio dovere. Ancelotti serviva a far dimenticare riuscito e c'è perfettamente riuscito. Poi le cose sono andate male, ma era prevedibile perché Ancelotti non è un allenatore da Napoli. Gattuso lo è e ha fatto un capolavoro, dimostrando di essere il tecnico adatto per la piazza".