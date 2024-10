Martino: "Col Milan non importa il risultato, ma giocare una gara importante"

vedi letture

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto Il radiocronista Carmine Martino. Di seguito le sue parole: "Non mi fido di chi dice che il Milan è in crisi e in difficoltà, dobbiamo stare attenti ai rossoneri! Occhio anche alla partita contro l’Atalanta! I bergamaschi hanno 16 punti e le squadre di Gasperini nel girone di ritorno mettono una marcia in più. Il Napoli può fare anche cinque punti nelle prossime partite. Non importa se vinceremo o perderemo a San Siro, servirà l’esperienza di giocare una partita importante.

Vittoria a Milano? Dipenderà dalle prestazioni delle squadre, un pareggio non sarebbe assolutamente da buttare Problema Lukaku? Non esiste. È un giocatore che è partito in ritardo nella preparazione. Per trovare la migliore condizione devi giocare. Pian piano vedremo il Lukaku che abbiamo ammirato nelle passate stagioni. Attenzione alla partita di domani: il belga si vuole rilanciare! Quando guardo le partite di Serie A rischio di addormentarmi. La partita tra Inter e Juventus è stata una partita bellissima. Finalmente abbiamo assistito a una grande partita. Yildiz è un bel giocatore e può diventare un grande calciatore. Però bisogna avere calma quando si parla di lui".